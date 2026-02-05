Feuerwehr Alpirsbach: Verschont von größeren Einsätzen

Bei der Abteilungsversammlung der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile warf Abteilungskommandant Klaus Binder einen Blick zurück auf 2025.
Auch wenn das neue Dienstjahr standardgemäß erst mit der Abteilungsversammlung beginnt, wurden die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile bereits zuvor zur Überlandhilfe nach Fluorn-Winzeln alarmiert. Dies zeige, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung, dass sich die Bevölkerung auf die Arbeit der Feuerwehr zu jeder Uhrzeit an jedem Tag im Jahr verlassen könne.