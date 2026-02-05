Feuerwehr Alpirsbach: Verschont von größeren Einsätzen

Bei der Abteilungsversammlung der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile warf Abteilungskommandant Klaus Binder einen Blick zurück auf 2025.

Auch wenn das neue Dienstjahr standardgemäß erst mit der Abteilungsversammlung beginnt, wurden die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile bereits zuvor zur Überlandhilfe nach Fluorn-Winzeln alarmiert. Dies zeige, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung, dass sich die Bevölkerung auf die Arbeit der Feuerwehr zu jeder Uhrzeit an jedem Tag im Jahr verlassen könne.

Die Abteilungsversammlung wurde im Bürgerhaus Peterzell abgehalten. In seinem Bericht ging Abteilungskommandant Klaus Binder auf die Ereignisse des Jahres 2025 ein. Gleich zu Beginn des Jahres wurde bei der damaligen Versammlung die Abteilungsführung wiedergewählt. Einsatztechnisch sei das Frühjahr sehr ruhig verlaufen, so Binder weiter. Die Feuerwehrabteilung sei von größeren Einsätzen verschont geblieben.

2025 zu zwölf Einsätze gerufen worden

Es habe viele gesellige sowie kulturelle Aktivitäten gegeben. Dazu habe neben dem Maibaumfest in Römlinsdorf auch der traditionelle Almabtrieb und der Peterzeller Nikolausmarkt gehört. Ebenso habe ein zweitägiger Ausflug auf dem Plan gestanden.

Insgesamt sei die Abteilung zu zwölf Einsätzen im Jahr 2025 gerufen worden. Diese unterteilen sich laut Binder in zehn Brandeinsätze, einen Einsatz der technischen Hilfeleistung sowie einen Umwelteinsatz.

2025 seien zwei Nachwuchskräfte aus Reihen der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen worden. Bei der Tagesverfügbarkeit könne die Abteilung aktuell auf 14 Feuerwehrkameraden zurückgreifen, welche bei ortsansässigen Betrieben arbeiten. Trotz allem, mahnte Binder, müssten geeignete Personen gesucht werden, um kommende Lücken entsprechend zu schließen. Explizit im Bereich Atemschutz sowie bei den Maschinisten mit CE-Führerschein gebe es noch „Luft nach oben“, sagte er.

Verteilung auf mehrere Schultern

Auch die Übungsbeteiligung wurde angesprochen. Steigerungsbedarf sei bei dem einen oder anderen sicherlich vorhanden, so Binder weiter. Bei der Übernahme von Arbeitsdiensten sei eine Verteilung auf mehrere Schultern wünschenswert.

Eine Sonderübung gab es zum Jahresende. Mit der Umstellung auf Digitalfunk sei im Feuerwehrhaus die neue Technik vorgestellt und mit praktischen Einheiten vertieft worden. Mit einer Vielzahl an Danksagungen an verschiedene Personen sowie an den Bürgerverein Peterzell, welcher die Bewirtung übernommen hatte, endete der Jahresbericht des Abteilungskommandanten.

Abteilung besteht aus 48 Feuerwehrangehörigen

Schriftführer Tim Binder berichtete über Übungen, Einsätzen sowie sonstige Aufgaben der Feuerwehr. Die Abteilung Höhenstadtteile besteht aktuell aus 48 Feuerwehrangehörigen und absolvierte im Dienstjahr 34 Übungen. Die Gruppe eins und die Gruppe zwei trafen sich jeweils neunmal, zehn gemeinsame Übungen gab es. Die Gruppe drei, die Alterskameraden der Abteilung Höhenstadtteile, nahm an sieben Übungen teil. Sonderübungen gab es für Atemschutzgeräteträger, Maschinisten sowie für Zug- und Gruppenführer.

Finanzverwalter Dirk Walter berichtete im Anschluss über die Umsätze, die 2025 durch verschiedene Aktivitäten erzielt wurden.

Viele Aus- und Weiterbildungen

Im Dienstjahr 2025 besuchten Mitglieder der Feuerwehr Alpirsbach, Abteilung Höhenstadtteile neben dem regulären Übungsbetrieb viele Aus- und Weiterbildungen, darunter auch die jährliche Pflichtschulung für Atemschutzgeräteträger in Sulz. Insgesamt nahmen 13 Kameraden daran teil, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Bereich der Grundausbildung absolvierte Bastian Binder den Kombilehrgang mit Sprechfunker in Loßburg erfolgreich. Tim Binder nahm am Jugendgruppenleiterlehrgang in Freudenstadt ebenso erfolgreich teil, wie Ramona Fuchs am Atemschutzlehrgang in Sulz sowie am Sprechfunkerlehrgang in Baiersbronn.

Goldene Leistungsabzeichen

Höhepunkt der Weiterbildungen war laut Mitteilung der Erwerb des Goldenen Leistungsabzeichens. Fünf Kameraden der Abteilung Höhenstadtteile waren hier erfolgreich. Im Dezember besuchten zehn Kameraden das Weber-Rescue-Seminar in Alpirsbach.

Bei der Hauptversammlung der Gesamtwehr wurde Ramona Fuchs zur Feuerwehrfrau sowie Jonas Fischer und Matthias Grigas zum Oberfeuerwehrmann befördert. Phillip Mätz und Patrick Römpp wurden zum Hauptfeuerwehrmann und Benjamin Ade und Andreas Trick zum Oberlöschmeister befördert. Klaus Binder erhielt die Beförderung zum Oberbrandmeister.

Gerd Walter verabschiedet

Bastian Binder erhielt die Traditionsnadel der Jugendfeuerwehr. Das Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst bekamen Uwe Maier, Dirk Walter und Alexander Weiss. Dietmar Pfau und Georg Mayer wurden seitens der Stadt Alpirsbach für 50 Jahre Zugehörigkeit geehrt.

Gerd Walter (links) bei seiner Verabschiedung aus dem aktiven Feuerwehrdienst mit Abteilungskommandant Klaus Binder (rechts) und Stellvertreter Thomas Stark (Mitte) Foto: Feuerwehr

Bei den abteilungsinternen Ehrungen wurden Markus Krauth, Marc Kustra und Andreas Trick für 20 Jahre aktiven Dienst geehrt.

Beim letzten Punkt der Versammlung wurde es emotional. Mit Gerd Walter wurde ein Kamerad durch Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst verabschiedet.