1 Sabrina Adam wird die Kindergruppe der Feuerwehr hauptverantwortlich leiten. Foto: Eyrich

Im Konkurrenzkampf um die Kinder zieht die Feuerwehr nach: Künftig dürfen schon Grundschüler ab sechs Jahren in die neue Kindergruppe eintreten.















Albstadt-Ebingen - Kinder von sechs bis zehn Jahren spielerisch an die Feuerwehr heranführen – das will die Stadt Albstadt ermöglichen. Der Gemeinderat hat mit dem einstimmigen Plazet zur Änderung der Feuerwehrsatzung die Voraussetzung dafür geschaffen.

Das Ziel ist eines, das allen Albstädtern nutzen soll: Eine funktionierende Feuerwehr zu stellen, gehört zu den Pflichtaufgaben einer Gemeinde – und dazu braucht sie Freiwillige und entsprechenden Nachwuchs. Weil Kinder derzeit aber erst mit zehn Jahren in die Jugendfeuerwehr eintreten dürfen, wird es immer schwieriger, Nachwuchs in diesem Alter zu gewinnen, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. Denn auch Vereine konkurrieren um diese Kinder, und der Ganztagsschulbetrieb leistet ein Übriges, um den Terminkalender der Kinder zu füllen.

Andere waren bisher im Vorteil

Weil für Sportvereine, Bläserklassen und ähnliche Organisationen keine Altersgrenze nach unten gilt, hat die Jugendfeuerwehr oft das Nachsehen. Andererseits seien Grundschüler sehr leicht für die Feuerwehr zu begeistern, wissen die Verantwortlichen – und wollen deshalb den Rahmen dafür schaffen.

Hauptorganisatorin der Kindergruppe soll Sabrina Adam sein, kündigte Bürgermeister Steve Mall im Gemeinderat an. Die Frau von Stadtbrandmeister Michael Adam ist selbst aktive Feuerwehrfrau in der Abteilung Tailfingen, Mutter und arbeitet zudem als pädagogische Fachkraft in einer Kindertagesstätte.

Infoabend für Eltern Ende November

Für Ende November will die Stadtverwaltung eine Informationsveranstaltung organisieren, bei der sich Eltern informieren können. Im Januar soll die Kindergruppe dann starten.

Die Kinder der Kindergruppe sind dann Mitglied der Gemeindefeuerwehr und damit unfallversichert. Im Alter von zehn Jahren treten die Kinder dann in die Jugendfeuerwehr über. Treffen sollen sie sich im Feuerwehrhaus Ebingen, was freilich nicht in Stein gemeißelt sei, so die Stadtverwaltung – auch die anderen Feuerwehrstandorte sollen bei Bedarf in Frage kommen. Die Technik freilich soll zunächst nur eine untergeordnete Rolle spielen: Basteln, Malen, Puzzles und Spiele rund um das Thema Feuerwehr stehen auf dem Plan, aber auch das Besichtigen der und das Fahren mit den Feuerwehrautos.