Feuerwehr Albstadt: Ein Zimmerbrand, ein Küchenbrand – und ein Einsatz, der keiner war

1 Einer von beiden Einsätzen führte die Albstädter Wehr zu einem Zimmerbrand in der Kühbuchenstraße. Foto: Jannik Nölke

Drei mal rückte die Albstädter Feuerwehr am Mittag des zweiten Weihnachtsfeiertages innerhalb kürzester Zeit aus. Einsatzstellen gab es jedoch nur zwei - und ein Einsatz endete kurzzeitig im Polizeigewahrsam.









So ruhig es am Heiligen Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag in Albstadt war, so chaotisch wurde es kurzzeitig am Dienstag. Gegen 15.10 Uhr ging die Meldung über einen Zimmerbrand in der Ebinger Kühbuchenstraße ein. Vor Ort fanden die rund 25 Mann der Abteilung Ebingen ein stark verrauchtes Wohnzimmer vor, wo der Boden um einen Kachelofen brannte. Die Wehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, mussten jedoch Teile des Bodens öffnen, um alle Glutnester zu beseitigen, erklärte Einsatzleiter Felix Sandel.