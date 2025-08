Feuerwehr Aichhalden: Neues Löschfahrzeug erhält Segen

1 Während des Gottesdienstes in der Festplatzanlage weihte und segnete Pfarrer Christian Albrecht das neue LF 10 des Löschzugs Aichhalden. Foto: Herzog Das neue Löschfahrzeug LF 10 des Löschzugs Aichhalden ist bereits seit mehreren Monaten im Einsatz. Nun wurde es von Pfarrer Christian Albrecht in einem Gottesdienst geweiht.







Aufgrund dieses seltenen Ereignisses – die letzte Fahrzeugweihe fand vor knapp 30 Jahren statt – hatte die Kirchengemeinde zum Gottesdienst in die Festplatzanlage eingeladen. In seiner Predigt wies Pfarrer Christian Albrecht auf Feldkreuze hin, die in der Gesellschaft immer mehr zum Spaßverderber mutierten in einer Welt, „in der wir alles haben, was wir brauchen“. Mit dem Kruzifix werde einem der Tod gezeigt. Viele wollten jedoch nicht mit der Endlichkeit konfrontiert werden.