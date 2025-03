Feuerwehr Aichhalden: Ein äußerst ruhiges Jahr – aber nicht frei von dramatischen Einsätzen

1 Kommandant Ralf Dengler (Fünfter von links) und Bürgermeister Michael Lehrer (links) beförderten 15 Wehrangehörige in den nächst höheren Dienstgrad. Foto: Herzog

Die Inbetriebnahme zwei neuer Fahrzeuge bedeuteten für die Feuerwehr-Löschzüge Aichhalden und Rötenberg besondere Höhepunkte im vergangenen Jahr. Offiziell eingeweiht werden sie in diesem Sommer.









In der Hauptversammlung der Feuerwehr Aichhalden im Sportheim berichtete Kommandant Ralf Dengler von vielen Stunden der Vorbereitung, Fahrzeugvorstellung, Ausschreibung und Baubesprechungen, ehe die LF 10 im August bei den Herstellern in Gingen und Dissen abgeholt werden konnten. Nachdem beide schon ihre ersten Einsätze hinter sich hätten, sei die Fahrzeugweihe am 3. August in Aichhalden und am 14. September in Rötenberg geplant.