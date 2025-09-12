Feuerwache Nord in Weil am Rhein: Jury wählt Siegerentwurf aus

Die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs können im Foyer des Rathauses in Weil am Rhein besichtigt werden.
Die Stadt Weil am Rhein plant den Bau des Feuerwehrgerätehauses Nord auf der Fläche zwischen dem „Sägischopf“ und der Nordwestumfahrung, östlich entlang des Eimeldinger Wegs in Haltingen. Um die beste Lösung für den zusätzlichen Raumbedarf und die funktionalen Anforderungen für den Neubau zu ermitteln, hatte sich der Gemeinderat für die Durchführung eines Architektenwettbewerbs entschieden. Die Sitzung des Preisgerichts fand dieser Tage statt. Den ersten Preis gewonnen hat das Büro Hippmann Architekten BDA aus Stuttgart, teilte die Stadt nun mit.