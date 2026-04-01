Feuerwache ist geplant: Ettenheim will die ukrainische Partnergemeinde brandsicher machen

Die Stadt Ettenheim schickt nach Ostern einen weitere Güter nach Vilkhovetska. Künftig soll dort mit Hilfe der Barockstadt eine neue Feuerwache errichtet werden.
Von Beginn des Ukraine-Kriegs an war es der Stadt Ettenheim ein Anliegen, den betroffenen Menschen solidarisch zur Seite zu stehen. Und so beschloss der Gemeinderat am 25. April 2023 eine Solidaritätspartnerschaft mit der westukrainischen Stadt Vilkhovetska. Diese wurde am 12. November 2023 offiziell besiegelt. Von Anfang an verband Ettenheim diese Solidarität mit der Verbandsgemeinde – die eine ähnliche Einwohnerzahl wie die Rohanstadt vorzuweisen hat – mit einer inzwischen respektablen Zahl an Unterstützungsmaßnahmen. Diese hatte Hauptamtsleiterin Julia Zehnle für den Gemeinderat aufgelistet. Ein Überblick.