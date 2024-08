Feuerkatastrophe: Hilfe für Betroffene der Brände nahe Athen läuft an

4 Langsam kehren die Menschen zurück - doch was sie vorfinden, wissen sie nicht. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa

Rund 100 Quadratkilometer Fläche sind bei Athen verbrannt, ein Mensch kam ums Leben. Weiterhin kontrolliert die Feuerwehr die Region - die Angst vor einem Wiederaufflammen der Feuer ist groß.









Athen - Mit einer Reihe von Maßnahmen will die griechische Regierung jenen Menschen unter die Arme greifen, die bei den katastrophalen Bränden nahe Athen in den vergangenen Tagen ihr Hab und Gut verloren haben. Tausende Bewohner mussten vor den Flammen fliehen, etliche Häuser brannten ab oder wurden beschädigt, auch landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen sind betroffen. Derweil kann für die Region noch keine Entwarnung gegeben werden: Immer wieder flammen Glutnester auf, immer wieder treibt der Wind Funken weiter und sorgt so für neue Brandherde.