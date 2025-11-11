Feuerbestattungen haben zugenommen: Bestattungsinstitut Seifert in Hechingen feiert 60-jähriges Bestehen

Seit 60 Jahren bietet das Hechinger Bestattungsinstitut Seifert eine Vielzahl von Bestattungen an – wobei auch aktuelle Entwicklungen und Trends berücksichtigt werden.
Von der Wiege bis zur Bahre begleiten die Kommunen ihre Bürger, Todesfallmeldungen beim Standesamt und Bestattungen auf den Friedhöfen der Städte und Gemeinde sind tägliche Aufgaben für eine Verwaltung. So auch bei der Stadt Hechingen, die acht Friedhöfe unterhält, teilt diese schriftlich mit; hinzu kommt der Ruheforst auf dem Lindich.