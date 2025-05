Feuerberg spuckt weiter Asche: Indonesien: Höchste Alarmstufe für Vulkan Lewotobi Laki-Laki

1 Der Lewotobi Laki-Laki ist seit Monaten immer wieder aktiv. (Archivbild) Foto: Geological Agency/dpa Ein Vulkan auf der indonesischen Insel Flores ist erneut ausgebrochen. Eine enorme Aschewolke bereitet den Behörden Sorge. Ab sofort gilt die höchste Alarmstufe.







Jakarta - Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf der indonesischen Insel Flores kommt nicht zur Ruhe: Am Nachmittag (Ortszeit) ist der knapp 1.600 Meter hohe Feuerberg erneut ausgebrochen. Er spuckte eine gewaltige Aschesäule mehr als fünf Kilometer hoch in den Himmel, wie die Behörde für Vulkanologie und geologische Gefahren (PVMBG) mitteilte. Erst am Sonntag war es zu einer stärkeren Eruption mit einer 3,5 Kilometer hohen Aschewolke gekommen.