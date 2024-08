Schweife am Himmel im Schwarzwald Menschen in VS beobachten unbekanntes Himmelsobjekt – es gibt erste Vermutungen

Menschen im Schwarzwald und in Villingen-Schwenningen sind am Dienstagabend Augenzeugen eines spektakulären Phänomens am Nachthimmel geworden. Mehrere Schweife waren zu sehen. Experten äußern sich mit Vermutungen.