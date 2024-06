Die Unterrichtszeit lief seit der vergangenen Pause schon zehn Minuten, als am Mittwoch, 19. Juni um 11.15 Uhr drei Brandmeldeanlagen im Otto-Hahn-Gymnasium in Nagold Alarm auslösten. Ein Fehlalarm? Nein! Schulleiter Ulrich Hamann erörtert, was los war.