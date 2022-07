Schäden durch ein Feuerwerk – das gab es auch in Rottweil

1 In Rottweil werden Stimmen laut, die ein generelles Verbot für Feuerwerke fordern. (Symbol) Foto: SB-Archiv

Nach dem Großbrand bei Reifen Göggel in Gammertingen werden in Rottweil Stimmen laut, die ein generelles Verbot für Feuerwerke fordern.















Link kopiert

Rottweil - Noch ist die Ursache für den Brand bei einer Hochzeitsfeier in Gammertingen nicht geklärt. Ein Sachverständiger hat dort die Arbeit aufgenommen. Doch vor allem in sozialen Medien wird immer wieder gemutmaßt, dass das Feuerwerk verantwortlich sein könnte.

In Gammertingen war damit ein gewerblich tätiger Pyrotechniker mit entsprechender Lizenz beauftragt worden. Beim kommunalen Ordnungsamt war es rechtzeitig angemeldet worden. Dieses Vorgehen bestätigt auch der Rottweiler Stadtbrandmeister Frank Müller auf Anfrage.

So ein Feuerwerk müssen beim Ordnungsamt entweder genehmigt oder angezeigt werden, erklärt er die Vorschriften. "Das Ordnungsamt hört dann immer auch die Feuerwehr dazu an", schildert Müller das Rottweiler Prozedere. Je nach Größe des Feuerwerks und den Wetterbedingungen sei dann auch die Feuerwehr vor Ort.

Erinnerungen ans Turmfest

Indes weckt das Geschehen auch beim hiesigen Stadtbrandmeister Erinnerungen: an das große Fest zur Einweihung des Testturms 2017. Auch in Rottweil war damals ein gewerblich tätiger Pyrotechniker im Einsatz. "Beim Turmfest auf dem Berner Feld war die Feuerwehr damals vor Ort und musste auch eingreifen", blickt Frank Müller zurück.

Schäden an der Turmmembran

Beim Turmfest im Oktober 2017 war während des 20-minütigen Feuerwerks-Spektakels eine Feuerwerksbatterie in Flammen aufgegangen und hatte eine Bühne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste eingreifen. Die Raketen wurden zudem unmittelbar am Turm gestartet – mit gravierenden Folgen für die Membran Von hunderten von kleinen Löchern war die Rede, zudem hatte das 20-minütige Spektakel Schmauchspuren hinterlassen.

Feuerwerke in Rottweil rufen regelmäßig auch Kritiker auf den Plan – nicht nur aktuell angesichts der Trockenheit und der Waldbrandgefahr. An Silvester gilt in der historischen Innenstadt seit Jahren ein generelles Feuerwerksverbot wegen der erhöhten Brandgefahr.