Feuer: Waldbrand in Malibu außer Kontrolle - auch Promis flüchten

3 Über Nacht breitete sich das Feuer in Malibu rasch aus. Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

An der kalifornischen Pazifikküste hat sich erneut ein Waldbrand entzündet. Zahlreiche Menschen müssen evakuiert werden. Auch Promis verlassen ihre Häuser.









Malibu - In dem kalifornischen Küstenort Malibu sind die Flammen eines Waldbrandes aus dem hügeligen Hinterland bis an die Strände vorgedrungen. Nach Mitteilung der Stadtverwaltung wurde die berühmte Küstenstraße Pacific Coast Highway streckenweise gesperrt. In der Ortschaft seien auch Häuser in der Nähe des Piers in Gefahr, hieß es. Tausende Anwohner waren über Nacht aus den betroffenen Gebieten geflüchtet.