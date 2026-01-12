Feuer und Flamme für Kreis Calw: Sie messen auch radioaktive Strahlung

Wenn diese Spezialeinheit zum Einsatz kommt, geht es um radioaktive Strahlung, biologische und chemische Gefahr- und Kampfstoffe. Stationiert ist sie in Wildberg.
Früher hat man von ABC-Schutz gesprochen. Inzwischen heißt es heute CBRN-Schutz. CBRN sind chemische, biologische, radiologische und nukleare Substanzen. Die können vorsätzlich oder durch einen Unglücksfall, beispielsweise beim Transport, in die Umgebung gelangen und so zu einer Gefahr für die ganze Bevölkerung werden. Und für solche Fälle gibt es in jedem Landkreis eine spezielle CBRN-Einheit, die eigentlich zum Katastrophenschutz gehört. Im Kreis Calw ist aber die Feuerwehr in Wildberg mit dieser Aufgabe betraut worden.