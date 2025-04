1 Bei einem Brand in einem Hostel in der schlesischen Kleinstadt Pszow sind fünf Menschen ums Leben gekommen. (Archivbild) Foto: Doris Heimann/dpa

In einer Unterkunft bricht ein Feuer aus. Als die Feuerwehr eintrifft, steht das ganze Gebäude in Flammen. Was ist bekannt?









Link kopiert



Warschau - Bei einem Brand in einem Hostel in Polen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Zwölf weitere Personen seien aus dem brennenden Gebäude in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr.