Feuer-Spektakel zur Weihnacht In und um Altensteig wird wieder kräftig gefackelt

Der Brauch ist uralt und hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Am Heiligen Abend wird in Altensteig, Altensteigdorf, Berneck und Walddorf „gefackelt“ . Auch in diesem Jahr zog es wieder Tausende Menschen bei trockenem Wetter zu jenen Plätzen, an denen sechs bis acht Meter hohe, kreisrunde Holzstöße in Brand gesteckt wurden.