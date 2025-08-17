Feuer-Roboter: Roboter Byte lernt Umgang mit Waldbränden

Noch würde er einfach in die Flammen laufen. Doch KI soll einem Roboter ermöglichen, autonom Waldbrände zu bekämpfen. Wie Kieler Informatiker das schaffen wollen.
Kiel - Auf seinen vier Stelzen ist "Byte" flott unterwegs. "Doch wenn wir den autonomen Roboter jetzt auf ein Feuer zulaufen lassen, würde er einfach durchlaufen und zerstört werden", sagt Sören Pirk. Der Informatiker leitet das Forschungsprojekt "Wildfire Twins" an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Mit EU-Fördermitteln in Höhe von zwei Millionen Euro will er Maschinen beibringen, sich in einigen Jahren mit Hilfe Künstlicher Intelligenz autonom durch Waldbrände zu bewegen und Feuer zu löschen.