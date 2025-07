1 Im Schaltkasten einer Café Lounge war Feuer ausgebrochen. Foto: Privat Ins Zimmerner Gewerbegebiet wurde die Feuerwehr am Sonntagnachmittag gerufen.







Link kopiert



In ein Gewerbegebiet in Zimmern wurde am Sonntagnachmittag die Feuerwehr in eine Café Lounge gerufen. In einem Verteilerkasten war ein Brand entstanden, der zu einer Rauchentwicklung führte.