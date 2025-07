Feuer in Zell-Gresgen: Auto brennt vor Hofgut „Leo“ aus

Feuer in Zell-Gresgen

1 Das Auto brannte völlig aus. Foto: zVg/Feuerwehr Zell Ein Auto ist am Samstag um 9.45 Uhr vor dem Hofgut „Leo“ im Zeller Ortsteil Gresgen in Brand geraten.







Ein Auto ist am Samstag um 9.45 Uhr vor dem Hofgut „Leo“ im Zeller Ortsteil Gresgen in Brand geraten. Die Feuerwehrabteilungen Stadt und Gresgen konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschen, teilt Kommandant Giuseppe Gazzana mit. Das Fahrzeug wurde jedoch völlig zerstört. Das Seminarhotel war nicht in Gefahr. Warum Auto Feuer fing, muss noch ermittelt werden, heißt es weiter. Im Einsatz waren 15 Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen sowie die Polizei mit einer Streife. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.