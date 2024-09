Brötchenkorb brennt in Tailfingen

Feuer in Wohnung

1 In Tailfingen hat es gebrannt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

In Tailfingen ist es am Dienstag zu einem Brand gekommen. Eine Frau musste ins Krankenhaus.









Wegen eines Brands sind Rettungs- und Einsatzkräfte am Dienstagmittag kurz nach zwölf Uhr, zu einer Wohnung in die Lenaustraße in Tailfingen ausgerückt. Das berichtet die Polizei.