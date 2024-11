Feuer in Wohnhaus in Baiersbronn

1 Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in der Nacht auf Sonntag in Baiersbronn. (Archivbild) Foto: Feuerwehr

Ein Mehrfamilienhaus in Baiersbronn wurde bei einem Brand in der Nacht auf Sonntag stark beschädigt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, war bisher unklar. Nun äußert sich die Polizei zur möglichen Brandursache.









Einige Einwohner hatten noch versucht, die brennende Küche selbst zu löschen – doch vergeblich. Als die Feuerwehr in der Nacht auf vergangenen Sonntag am Einsatzort eintraf, befand sich die Küche in dem Mehrfamilienhaus in Baiersbronn bereits in Vollbrand.