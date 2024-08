Feuer in Wehingen

Nach einem Brand in Wehingen ist die Wohnung einer Familie unbewohnbar geworden.









Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in der „Hinteren Straße“ entstanden.