Ein technischer Defekt an einem Herd löste einen Brand im Feuerwehrhaus Rottenburg-Dettingen aus. Zum Glück blieb der Schaden gering. Woanders in Deutschland ging es nicht so gut aus.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem außer Betrieb stehenden Herd ist es laut Polizei am Freitagabend im Gemeinschaftsraum der Feuerwehr in Rottenburg-Dettingen zu einem Brand gekommen.

Gegen 23.20 Uhr bemerkten zwei anwesende Feuerwehrmänner den Brand und alarmierten ihre Kameraden, die das Feuer schnell bekämpften.

Lesen Sie auch

Erste Schätzungen gehen von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro aus.

Auch in anderen Feuerwehrhäusern brannte es schon

Dass selbst Feuerwehrhäuser brennen können, zeigt eine Reihe tragischer Vorfälle in Deutschland. Allein in den letzten Jahren kam es mehrfach zu Bränden in Einrichtungen, die eigentlich für den Schutz vor Feuer stehen.

Besonders aufsehenerregend war der Brand des neuen Feuerwehrgerätehauses in Stadtallendorf (Hessen) im Oktober 2024. Das hochmoderne Gebäude wurde komplett zerstört – Schaden: bis zu 24 Millionen Euro. Ausgerechnet ein Feuerwehrfahrzeug soll das Feuer ausgelöst haben. Ironischerweise fehlte eine Brandmeldeanlage – sie war laut Vorschrift nicht notwendig.

Lagerfeuer und Defekt am Einsatzfahrzeug

Auch in Stedesand (Schleswig-Holstein) geriet im November 2022 ein Feuerwehrhaus in Brand, nachdem ein nahe gelegenes Lagerfeuer übergriff. Die Einsatzkräfte retteten in letzter Minute einige Fahrzeuge, konnten das Gebäude aber nicht halten.

Bereits 2019 brannte es in Herdecke (NRW), nachdem an einem Einsatzfahrzeug wegen eines technischen Defekts Feuer fing. Auch hier fehlte es an einer Brandmeldeanlage, die geplant und zuvor vom Feuerwehrchef eingefordert worden war.

Schweißarbeiten lösen Brand aus

In Waiblingen kam es 2022 zu einem Brand im Neubau der Feuerwehrwache Hohenacker. Während Schweißarbeiten war es zu einem Schwelbrand in einer Wand gekommen. Die Feuerwehr musste im eigenen Haus löschen. Mehrere Fahrzeuge und Personen waren vor Ort im Einsatz. Der entstandene Schaden wurde nicht beziffert.