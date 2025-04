Mangel an Landärzten So sehen die Brigachtaler Ärzte die medizinische Versorgung

Ein Mangel an Landärzten herrscht auch in der Region. Andrea Ulrich und Ralf Bennetz, Fachärzte für Allgemeinmedizin, sind ihrer Praxis in Brigachtal ausgelastet. Sind Sie am Limit mit der Anzahl ihrer Patienten.