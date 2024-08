1 Das Feuer griff von der Garage auch auf den davor stehenden Pkw und das Wohngebäude über. Foto: Otto

Nach dem Feuer in Villingendorf nennt die Polizei weitere Details.









Link kopiert



Bei dem Brand am Freitag war ein Großaufgebot der Feuerwehr in ein Wohngebiet in Villingendorf ausgerückt. Dort hatte im Tulpenweg ein Auto in einer Garage Feuer gefangen.