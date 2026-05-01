2 In der Nacht spitzte sich die Lage zu. Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Im Hinterland zwischen Pisa und Lucca wütet seit mehreren Tagen ein Feuer. Jetzt kommt es bedrohlich nahe an eine Gemeinde heran. Die Rettungskräfte sind im Großeinsatz.







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Pisa - Wegen eines großen Waldbrands haben in der Toskana mehr als 3.500 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Das Feuer wütet seit einigen Tagen im Hinterland der italienischen Urlaubsregion zwischen den Städten Pisa und Lucca. In der Nacht hat sich die Lage zugespitzt. Betroffen ist insbesondere die Umgebung des 830 Meter hohen Berges Monte Faeta mit der dortigen Gemeinde San Giuliano Terme. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben mit Dutzenden Einsatzkräften im Großeinsatz, auch mit Löschflugzeugen und Hubschraubern.