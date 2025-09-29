Feuer in Tübingen: Brand in Mehrfamilienhaus – eine Person schwer verletzt

1 In Tübingen hat es in einem Wohnhaus gebrannt. Foto: dpa/Marijan Murat Mitten in der Nacht brennt es in einem Tübinger Wohnhaus. Ein Bewohner wird schwer verletzt aus dem Dachgeschoss gerettet, mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.







Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Tübingen sind vier Menschen verletzt worden. Das Feuer war in der Nacht in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Ein 65-Jähriger sei aus dem Dachgeschoss gerettet und mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Drei weitere Menschen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus.