1 Vor allem im hinteren Teil des Vergölst-Gebäudes an der Christian-Weiß-Straße in Trossingen sieht man noch Schäden, die von dem Brand im April herrühren. Foto: Cornelia Hellweg

Verlassen liegt die Vergölst-Niederlassung in Trossingen nach dem Brand im April da. Einige Spuren erinnern noch daran, was das Feuer angerichtet hat. Das sagt die Staatsanwaltschaft zum Auslöser des Feuers









Am späten Abend des 14. April war der Brand in der Vergölst-Niederlassung in Trossingen festgestellt worden. Das hatte einen Großeinsatz der Rettungskräfte zur Folge. Rund 100 Kräfte waren in der Nacht im Einsatz.