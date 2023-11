Brand in Schwenningen: Wohnung brennt komplett aus - Feuerwehrfrau leicht verletzt

Brand in Schwenningen

9 Gegen 10.10 Uhr war der Brand einer Einliegerwohnung in Schwenningen gemeldet worden. Foto: Marc Eich

Bei einem Feuer am Montagmorgen in Schwenningen ist eine Wohnung komplett ausgebrannt. Zwei Personen mussten vom DRK betreut werden, darunter eine Feuerwehrfrau, die sich bei den Löscharbeiten verletzt hatte.









Flammen, eine massive Rauchentwicklung und eine enorme Hitze: Die Feuerwehr Schwenningen hatte am Montagmorgen mit einem Wohnungsbrand zu kämpfen. Die Einsatzkräfte waren gegen 10.10 Uhr alarmiert worden, nachdem in einer Einliegerwohnung einer Doppelhaushälfte in der Hans-Kohler-Straße im Wohngebiet Strangen ein Feuer ausgebrochen war.