Am Montag um 17.11 Uhr sind die Feuerwehrabteilungen Schwarzenberg und Schömberg zu einem Flächenbrand alarmiert worden. Auf der Freifläche zwischen dem Schwarzenberger Sportplatz und der Abzweigung nach Bieselsberg schlugen Flammen empor, teilt die Gemeinde Schömberg mit.

„Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben den Brand gemeldet, der allerdings durch den vorherrschenden Wind massiv angefacht wurde“, teilte Rainer Zillinger, Gesamtkommandant der Feuerwehr Schömberg, mit. Rund 3200 Quadratmeter umfasste der Vegetationsbrand, der nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr in Zaum gehalten werden konnte.

60 Einsatzkräfte vor Ort

„Dafür erhielten wir Unterstützung durch die Abteilung Bieselsberg, die am Ortseingang eine Wasserentnahme aufbaute, sodass im Pendelverkehr die Tanks der Fahrzeuge gefüllt werden konnten“, erläuterte Zillinger. Insgesamt waren 60 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern. Auslöser war vermutlich ein achtlos weggeworfener, noch glimmender Gegenstand.

Nach Einschätzung von Feuerwehrexperten, unter anderem dem Deutschen Feuerwehrverband (DFV), kann insbesondere die Kombination aus hohen Temperaturen, großer Trockenheit und starken Winden die Lage weiter verschärfen.

Deshalb appellieren Feuerwehren und Behörden für größte Vorsicht und weisen nachdrücklich auf die wichtigsten Regeln zur Waldbrandvermeidung hin:

Vom 1. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauchverbot.

Die Verwendung von Grills, Einweggrills und offenen Feuern auf öffentlichen Flächen,

Wiesen- und Freiflächen, insbesondere in der Nähe von Waldabschnitten, ist verboten.

Keine Glasflaschen wegwerfen, diese können wie eine Lupe wirken und Feuer entfachen.

Vorsicht beim Parken über trockenem Gras. Durch die Hitze des Motors kann sich die

trockene Vegetation entzünden. Sollte ein Wald- oder Flächenbrand entdeckt werden, wird darum gebeten, ihn unter der Notrufnummer 112 zu melden, auch wenn er noch so klein ist. Den Ort oder Anfahrtsweg so gut es möglich ist, beschreiben. Die Entdecker eines Brandes können den Einsatzkräften der Feuerwehr helfen, wenn sie außerhalb des Gefahrenbereiches auf die Feuerwehr warten und ihnen den Weg zur Brandstelle zeigen. Außerdem werden die Entdecker von Bränden darum gebeten, durch eigene Löschversuche die weitere Ausbreitung zu verhindern, wenn sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Ist das Feuer durch Passanten nicht zu löschen, werden sie darum gebeten, sich entgegen der Windrichtung in Sicherheit zu bringen.