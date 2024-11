Feuer in Schreinerei in Erzgrube: Brandursache noch unklar - das sagt die Feuerwehr am Tag danach

Brandursache noch unklar - das sagt die Feuerwehr am Tag danach

Feuer in Schreinerei in Erzgrube

4 Der Dachstuhl der Schreinerei stand in Flammen. Foto: Andreas Krake/ Feuerwehr Seewald

Auf etwa 400 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Brand in einer Schreinerei in Erzgrube in der Nacht zum Sonntag entstanden ist. Alle Feuerwehrabteilungen Seewalds sowie Kräfte aus Freudenstadt und Altensteig waren im Einsatz.









Aus bislang ungeklärten Gründen brach in einer Schreinerei in der Seestraße in Erzgrube in der Nacht auf Sonntag kurz vor Mitternacht ein Brand aus, berichtet die Polizei. Das Feuer entwickelte sich rasch zu einem Vollbrand. Die Feuerwehren aus Seewald, Altensteig und Freudenstadt waren mit elf Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften vor Ort.