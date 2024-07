1 Die Feuerwehr löschte eine Waldhütte. Foto: Feuerwehr/Rentschler

Ein Brand in der Nähe des Schömberger Aussichtsturms hat am Freitag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Wasserversorgung war dabei eine Herausforderung. Die Polizei kann Brandstiftung aktuell nicht ausschließen.









Vom Unwetter, das am Freitagnachmittag einige Gemeinden im Kreis Calw heimsuchte, blieb Schömberg verschont. Doch am Abend ließ ein Brand in der Nähe des Aussichtsturms die Feuerwehr ausrücken.