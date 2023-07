Großer Schrecken in der Parkstraße in Schömberg: Dort ist am Mittwochabend in der Nähe der katholischen Kirche St. Joseph ein Altkleidercontainer ausgebrannt. Anwohner melden der Feuerwehr schnell die Flammen.

Wie der Kommandant der Schömberger Feuerwehr, Rainer Zillinger, am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, haben Anwohner gegen 18.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Wehr rückte mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an. Da brannte der Container schon lichterloh. Die Feuerwehrleute öffneten diesen und löschten ihn. „Der Container ist zerstört“, teilte Zillinger mit.

Den Schaden beziffert Benjamin Koch, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim, im unteren vierstelligen Bereich. Nach dem derzeitigen Sachstand richtet sich der Tatverdacht gegen mehrere strafunmündige Kinder, teilte Koch weiter mit.

Kommandant Zillinger ist froh, dass die Anwohner so schnell reagierten. Ansonsten hätte noch mehr in Brand geraten können. So befindet sich am Container auf dem Gelände der katholischen Kirchengemeinde eine Hecke. Auch diese hätte es erwischen können.

Appell an Bevölkerung

In diesem Zusammenhang appelliert Zillinger eindringlich an die Bevölkerung, wegen der großen Trockenheit vorsichtig zu sein. So dürfen auf keinen Fall Zigarettenkippen in die Landschaft geworfen werden. Offenes Feuer und Grillen sind momentan ohnehin verboten. Es ist derzeit viel zu gefährlich.

Außerdem bat der Feuerwehrkommandant die Bevölkerung, wegen des Brennglaseffekts keine Glasflaschen im Freien wegzuwerfen. Große Vorsicht ist auch beim Parken von Autos über trockenem Gras angesagt. Durch die Hitze des Motors kann sich die trockene Vegetation entzünden.

Aufmerksame Passanten

Zuvor wurden erst am 26. Juni die Feuerwehrabteilungen von Schwarzenberg und Schömberg zu einem Flächenbrand alarmiert. Auf der Freifläche zwischen dem Schwarzenberger Sportplatz und der Abzweigung nach Bieselsberg schlugen Flammen empor. Dort meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer den Brand, wie Zillinger seinerzeit mitteilte. Der Wind habe aber das Feuer massiv angefacht. Rund 3200 Quadratmeter umfasste der Vegetationsbrand, der nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr in Zaum gehalten wurde. Seinerzeit waren sogar 60 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen im Einsatz, um Schlimmeres zu verhüten. Auslöser war ein achtlos weggeworfener, noch glimmender Gegenstand. Deshalb appelliert die Feuerwehr an die Bevölkerung jeden Wald- oder Flächenbrand unter der Notrufnummer 112 zu melden, auch wenn er noch so klein ist. Eine große Hilfe für die Feuerwehr ist es, wenn die Entdecker eines Feuers den Weg zur Brandstelle zeigen. Auf keinen Fall jedoch dürfen sich Passanten selbst in Gefahr bringen.