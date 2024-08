Ihm wird vorgeworfen, in den frühen Morgenstunden im März in einem im Erdgeschoss gelegenen Sonnenstudio in Oberndorf einen Brand gelegt zu haben, wodurch es zu einem Vollbrand gekommen sei.

Der Angeklagte habe dabei, so die Anklage, die Lebensgefährdung mehrerer in den Obergeschossen lebenden Bewohnern in Kauf genommen – auch wenn es letztlich zu keiner Verletzung kam.

Lesen Sie auch

Acht Personen mussten gerettet werden

Unter den acht Geretteten befanden sich nach Aussage der Polizei und der Feuerwehr auch zwei Kinder. Die Bewohner der angrenzenden Gebäude mussten ebenfalls evakuiert werden. Das Gebäude war aufgrund der starken Verrußungen im Gebäudeinneren unbewohnbar.

Der Angeklagte habe kurz nach der Brandlegung selbstständig den Notruf informiert, heißt es weiter in der Pressemitteilung des Gerichts. Es sei ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 260 000 Euro entstanden.

Er soll zudem bereits im Dezember 2023 in den frühen Morgenstunden in Oberndorf Deko-Gegenstände an einer Hauseingangstüre eines Wohnhauses entwendet haben. Kurze Zeit später habe er Teile dieser Deko-Gegenstände zurückgebracht und den Verdacht auf zwei unbekannte junge Männer gelenkt, heißt es in der Anklage.

Psychische Störung vermutet

Nun werden dem zur Tatzeit 51-Jährigen unter anderem Diebstahl und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen. Der Angeklagte soll an einer psychischen Störung leiden und zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein.

Die Verhandlung beginnt am Donnerstag, 5. September. um 9 Uhr in Saal 201 des Landgerichts Rottweil. Weitere Verhandlungstage sind der 6. und der 19. September. Geladen sind 21 Zeugen, ein Brandsachverständiger und ein psychiatrischer Sachverständiger.