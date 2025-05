Feuer in Niedereschach

1 Am nächsten Tag sind nur noch die Reste Brandes des vor dem Gebäude des neuen „Betreuten Wohnens“ zu sehen. Foto: Albert Bantle Ein Feuer brach im „Betreuten Wohnen“ in Niedereschach aus.







Das hätte schlimmer ausgehen können. Am Samstagabend gegen 22 Uhr stellte ein Bewohner in den Fluren des neuen „Betreuten Wohnens“ in Niedereschach Rauch fest und alarmierte die Feuerwehr, die schnell vor Ort war.