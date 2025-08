1 Die Feuerwehr konnte den Brand in Neuenburg löschen (Symbolfoto). Foto: Beatrice Ehrlich Bei einem Brand in einem Schlachtbetrieb in Neuenburg ist hoher Sachschaden entstanden. Als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht.







Link kopiert



In einem Schlachtbetrieb an der Rudolf-Diesel-Straße in Neuenburg hat es am Sonntag gegen 17.45 Uhr gebrannt. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt, allerdings wurden gelagerte Fleisch- und Wurstwaren im Wert von rund 250.000 Euro zerstört.