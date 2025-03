Feuer in Meßstetten und Albstadt

1 Von der Feuerwehr gelöschtes Auto in Meßstetten Foto: Jannik Nölke

Erst brennen Fahrzeuge in Meßstetten, dann eines in Albstadt-Onstmettingen. Die Ermittlungen laufen.









Link kopiert



Mit einem Zufall ist wohl nicht mehr zu rechnen: Nach zwei Fahrzeugbränden in Meßstetten am Samstag hat nur einen Tag später ein weiteres Auto in Albstadt-Onstmettingen gebrannt.