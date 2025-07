Feuer in Märkt: Zoll löscht Picknicktisch

1 Eine Streife des Zolls hatte eine Entdeckung gemacht. Foto: www.zoll.de Eine Streife des Zolls entdeckt ein Feuer und schreitet zur Tat.







Während einer Kontrollfahrt im grenznahen Raum in Weil am Rhein fiel einer Streife des Hauptzollamts Lörrach am Freitag, 4. Juli, gegen 3 Uhr ein brennender Picknicktisch am Stauwehr in Märkt auf. Auf dem Tisch war von den Verursachern neben einer offenen Würstchenpackung und weiteren Abfällen ein Einweggrill zurückgelassen worden, in welchem nicht wenig Holzkohle noch ordentlich vor sich hin glühte, heißt es in einer Mitteilung des Lörracher Hauptzollamts am Mittwochmorgen.