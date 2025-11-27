Feuer in Lörrach-Hauingen: Fahrzeug brennt „Am Soormattbach“ komplett aus

1 Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Foto: dpa/Marijan Murat In der Straße „Am Soormattbach“ in Lörrach-Hauingen hat laut Polizei ein Skoda gebrannt.







In der Straße „Am Soormattbach“ hat am Mittwoch gegen 19.40 Uhr laut Polizei ein Skoda gebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern, die Fassade wurde allerdings in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden, an der Fassade ein geringer Sachschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 30 000 Euro geschätzt, die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.