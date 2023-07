Die Eselsmühle im Siebenmühlental steht am Montagmorgen in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus, Bilder kursieren in sozialen Medien. Das Ausmaß des Schadens ist noch unklar.

Am Montagmorgen ist es zu einem Brand im Siebenmühlental gekommen: Die berühmte Eselsmühle stand in Flammen. In sozialen Netzwerken gingen bereits in den Morgenstunden Bilder herum, die das Bauwerk in Flammen zeigen.

Die Polizei bestätigte unserer Redaktion den Vorfall. Wie eine Polizeisprecherin weiter mitteilte, war das Feuer in dem Hauptgebäude gegen 5.30 Uhr gemeldet worden. Nachlöscharbeiten seien momentan noch im Gange, wie es weiter hieß. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Zur Brandursache sei noch nichts bekannt.

Ersten Erkenntnissen zufolge entstand bei dem Brand Sachschaden in vermutlich sechsstelliger Höhe.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Eselsmühle ist eine alte Mühle, in der heute ein Betrieb mit Holzofenbäckerei, Kaufladen und Gastwirtschaft untergebracht ist. Auch einige Esel leben auf dem Gelände. Von den Tieren wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge keines verletzt.