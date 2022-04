1 Flammen schlugen aus dem Obergeschoss des Einfamilienhauses in der Birkenstraße in Talheim. In Inneren hatte sich zuvor wohl ein Familiendrama abgespielt. Foto: Feuerwehr Eutingen

Jetzt wird es immer klarer: Offenbar gehen die Ermittler und der Haftrichter davon aus, das Dennis B. (38) am Dienstag früh vor einer Woche seinen Zwillingsbruder und seine Mutter (72) mit Benzin oder einem anderen Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet hat.















Horb-Talheim - Was für ein schlimmes Familiendrama muss sich am vergangenen Dienstag in der Talheimer Birkenstraße abgespielt haben. Die Feuerwehr wurde um 4.15 Uhr alarmiert, dass ein Feuer im Obergeschoss des Einfamilienhauses ausgebrochen war. Vor Ort wurden schwer verletzt Dennis’ Zwillingsbruder (38) und seine Mutter (72) angetroffen, sofort in Spezialkliniken nach Tübingen und Zürich geflogen. Am Nachmittag danach wurde die Öffentlichkeits-Fahndung nach Dennis B. von der Polizei gestartet.