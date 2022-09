1 Bei dem Feuer Mitte August wurden große Teile der Galerie zur Mühle zerstört. (Archivbild) Foto: Beyer

Mitte August hat ein Feuer die Gaststätte "Galerie zur Mühle" in großen Teilen zerstört. Nun gibt es eine Spendenaktion, um den Betroffenen zu helfen.















Freudenstadt-Grüntal - Durch das Feuer in der Galerie zur Mühle haben gleich mehrere Mieter ihre Wohnung und fast ihren gesamten Besitz verloren. "Die sind mittellos, was Wohnungseinrichtung und Kleidung betrifft", erzählt Grüntals Ortsvorsteher Willi Armbruster.

Gemeinschaftsaktion von Gemeinde und Kirche

Deshalb soll es nun eine Spendenaktion geben, um den Betroffenen der Brandkatastrophe zu helfen. Dazu haben sich der Ortschaftsrat Grüntal-Frutenhofen und der Kirchengemeinderat der evangelischen Gemeinde Grüntal-Musbach zusammengetan. Eingerichtet wurde das Spendenkonto von der Kirche, weil die Gemeinde Freudenstadt keine Spendenquittungen ausstellen kann, wie Armbruster erklärt. "Und Wolfgang Hartmann vom Bürgertreff hat schon zu viel zu tun wegen der Ukraine-Hilfe."

"Wir wollen die größte Not abmildern"

Eine bestimmte Summe haben sich die Organisatoren der Spendenaktion nicht als Ziel gesetzt. Die Aktion soll so lange laufen, wie Spenden reinkommen. "Ich nehme an, dass das vier Wochen braucht", schätzt Armbruster. Danach soll das Geld direkt an die betroffenen Mieter überwiesen werden, damit diese sich Kleidung oder Einrichtungsgegenstände kaufen können. "Wir wollen die größte Not abmildern", erklärt der Ortsvorsteher.

In den Wiederaufbau der Galerie zur Mühle soll das Geld hingegen nicht fließen. Ein entsprechendes Angebot habe Inhaber Roger Dworsky abgelehnt, berichtet Armbruster.

Info: Spendenkonto

Empfänger: Evangelische Kirchengemeinde Grüntal

Betreff: Brand "Mühle"

DE 27 6426 2408 0056 5900 08