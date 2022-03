In Rohbau gezündelt - Brandursache steht fest

Feuer in Furtwangen

1 Viele Einsatzkräfte rückten an, um den Brand im Rohbau zu löschen. Foto: Erich

Nach dem Brand eines Rohbaus einer Doppelhaushälfte in Furtwangen Anfang März steht die Brandursache fest. Dies gaben die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz am Montag bekannt.















Furtwangen - Der Brand war am 6. März in einem Kellerraum hinter der Garage des Doppelhaus-Rohbaus in der Rabenstraße ausgebrochen.

Wie jetzt bekannt gegeben wurde, sind offenbar zwei Kinder im Alter von zehn und zwölf Jahren für den Brand verantwortlich. Wie es in der Mitteilung heißt, hatten die beiden im Keller des Rohbaus gezündelt und so den Brand verursacht.

Nachdem eines der Kinder den Eltern "gebeichtet" hatte, meldeten diese sich bei der Polizei.

Die Flammen hatten Teile des Kellers und des dort gelagerten Materials beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.