1 Die Feuerwehr Freudenstadt musste am Sonntagabend zu einem Brand in der Schulstraße ausrücken. Foto: Rath

Einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gab es am Sonntagabend in der Schulstraße in Freudenstadt.















Freudenstadt - Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte, sei das Feuer kurz vor 20.15 Uhr in einem drei-stöckigen Gebäude ausgebrochen. Menschen kamen offenbar nicht zu Schaden. Allerdings waren zwei Wohnungen zunächst unbewohnbar. Die Stadt Freudenstadt brachte die Bewohner – nach derzeitigen Informationen eine Familie und ein alleinstehender Mann – vorübergehend anderweitig unter. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf rund 200 000 Euro.

Technischer Defekt als Ursache?

Demnach war der Brand in einer Wohnung in der zweiten Etage ausgebrochen. Die Polizei geht aktuell von einem technischen Defekt als Ursache aus. Die Wohnung sei zerstört worden. Rauch drang außerdem in die darüber liegende Wohnung ein, die ebenfalls vorübergehend nicht mehr nutzbar sei.

Einsatz dauert bis 21.45 Uhr

Die Polizei forderte Anlieger der umliegenden Bezirke dazu auf, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten. Der Bereich um den Brandort sowie Teile der Loßburger Straße zwischen der Reichsstraße und der Schulstraße waren zeitweise gesperrt. Der Einsatz dauerte bis gegen 21.45 Uhr.

Die Feuerwehr Freudenstadt war mit sieben Fahrzeugen sowie 40 Kräften im Einsatz, ferner die Polizei mit zwei Streifenwagen samt Besatzungen. Vorsorglich war ein Rettungswagen angefordert worden.