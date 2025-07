Feuer in Efringen-Kirchen: Feuerwehr löscht Carport

1 Die Feuerwehr löschte das Feuer. Foto: Anja Bertsch Das Wohnhaus gerät nicht in Vollbrand.







Die Feuerwehr wird am Freitag gegen 8 Uhr zu einem brennenden Carport in der Straße Im Wiesengrund in Wintersweiler gerufen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Als die Rettungskräfte kurze Zeit später eintrafen, stand der Carport bereits im Vollbrand. Das Feuer griff teilweise auf die Fassade und das Dach des angrenzenden Wohnhauses über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle und abgelöscht. Ein Vollbrand des Hauses konnte verhindert werden. Im Wohnhaus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs keine Menschen. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Es wurde niemand verletzt. Der Polizeiposten Kandern hat die Ermittlungen übernommen.