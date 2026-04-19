Feuer in der Nacht: Tausende Menschen von Großbrand in Malaysia betroffen

Mitten in der Nacht greift ein Feuer auf Stelzenhäuser in der malaysischen Küstenstadt über – Tausende Menschen sind betroffen. Enge Gassen und starke Winde erschweren die Löscharbeiten.
Sandakan - Bei einem Großbrand im malaysischen Küstendorf Sandakan sind nach Behördenangaben bis zu 1.000 Häuser zerstört worden. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Todesopfer. Rund 9.000 Menschen seien betroffen, sagte der Bezirkspolizeichef Reportern vor Ort. Einige Bewohner hätten leichte Verletzungen erlitten, als sie versuchten, persönliche Gegenstände zu retten, berichtete die Zeitung "The Star".