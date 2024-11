Missgeschick setzt Farben in Wohnhaus in Brand

Feuer in Brigachtal

6 Die Feuerwehr belüftete nach dem Löschen das Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Klengen. Foto: Marc Eich

Zum Brand in einem Einfamilienhaus in Brigachtal sind am Montagnachmittag zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert worden. Ausgelöst wurde das Feuer durch ein Missgeschick, verletzt wurde niemand.









Kleine Ursache, große Wirkung – so lässt sich ein Einsatz zusammenfassen, zu dem Rettungskräfte am Montag gegen 15.45 Uhr in die Hauptstraße nach Brigachtal-Klengen alarmiert wurden.