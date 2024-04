Als am 27. März in einem von zwei aneinander gebauten Einfamilienhäusern in Bieselsberg ein Feuer ausbrach, war die unter anderem betroffene vierköpfige Familie auf dem Weg vom Urlaub zurück nach Hause.

Der Schock war groß, doch die Familie wird nicht alleine gelassen. Die Bieselsbergerin Sandra Degenkolb bekam das Geschehen mit, als im Ort an jenem Morgen die Feuerwehr anrückte. 13 Feuerwehrfahrzeuge mit 60 Einsatzkräften waren in Bieselsberg. Das Löschen war für die Einsatzkräfte eine große Herausforderung, da die beiden Einfamilienhäuser aus Fachwerk und Holz bestehen, teilte Stefanie Stocker, Pressesprecherin des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, seinerzeit mit.

Beengte Verhältnisse

Personen kamen nicht zu Schaden, aber eine Katze überlebte den Brand nicht. Als Ursache steht nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt im Raum. Polizei und Feuerwehr gehen in ihrem Bericht vom 27. März von einem Schaden in Höhe von rund 300 000 Euro aus. Die beiden Häuser sind unbewohnbar. Die Familie kam zwar im Familienkreis unter, lebt aber in beengten Verhältnissen, weiß Degenkolb: „Sie haben fast alles verloren.“

Lesen Sie auch

Degenkolb beschloss, die Familie mit zwei Kindern zu unterstützen. In solchen Situationen hilft am ehesten Geld. Degenkolb stellte den Kontakt zu den Betroffenen her und rief eine Spendenaktion ins Leben. Inzwischen sind rund 4000 Euro zusammengekommen.

Mit ihrer Spendenaktion steht Degenkolb nicht alleine da. Unabhängig davon haben auch andere Bewohner des Ortes die Familie unterstützt.

Großer Zusammenhalt

„Die betroffene Familie ist so dankbar“, berichtet Degenkolb. „Ich liebe Bieselsberg“, sagt sie. Seit sieben Jahren lebt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Bieselsberg: „Es gibt einen großen Zusammenhalt, deshalb war es mir ein großes Bedürfnis der Familie in dieser Situation zu helfen.“ Sie hofft, dass die eine oder der andere noch für die in Not geratene Familie spendet.

Der Link zur Spendenaktion von Degenkolb lautet https://www.GoFundMe.com/Brand-in-Bieselsberg.