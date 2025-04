Heizung gerät wegen eines technischen Defekts in Brand

Feuer in Bieselsberg

1 In einem Anwesen im Ulmenweg in Bieselsberg brannte eine Heizungsanlage im Keller. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Foto: Wolfgang Krokauer

50 Feuerwehrleute rückten mit sechs Fahrzeugen am Samstagnachmittag zu einem Brand in Bieselsberg aus. Der Schaden lag bei rund 20 000 Euro.









Link kopiert



Im Keller eines Anwesens im Ulmenweg in Bieselsberg ist am Samstagnachmittag kurz vor 14 Uhr eine Heizungsanlage in Brand geraten. Ursache war ein technischer Defekt, teilte die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Feuerwehr Schömberg löschte den Brand und belüftete den Keller.